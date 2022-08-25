Стамеска ударная РемоКолор 40-3-409 ERGOPROF, цельнометаллический стержень, 10мм, (шт.)
Арт. О00000021938
Стамеска ударная РемоКолор 40-3-409 ERGOPROF, цельнометаллический стержень, 10мм, (шт.)
Арт. О00000021938
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Профиль
|угловой
- Стамеска ударная РемоКолор ERGOPROF 40-3-432 применяется для выборки небольших углублений в древесине, зачистки пазов, снятия фасок, рельефной и контурной резьбы.
Преимущества
- Врезание в материал происходит посредством нанесения легких ударов киянкой по торцу рукояти, которая имеет металлический затыльник
- Инструмент изготовлен из хромованадиевой стали, оснащен двухкомпонентной ударопрочная рукояткой для удобства работы
- Односторонняя заточка режущей кромки