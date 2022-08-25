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Стамеска ударная РемоКолор 40-3-409 ERGOPROF, цельнометаллический стержень, 10мм, (шт.)
5.0
1
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Стамески
    Стамеска ударная РемоКолор 40-3-409 ERGOPROF, цельнометаллический стержень, 10мм, (шт.)
    Арт. О00000021938
    5.0
    1
    Стамеска ударная РемоКолор 40-3-409 ERGOPROF, цельнометаллический стержень, 10мм, (шт.)

      Стамеска ударная РемоКолор 40-3-409 ERGOPROF, цельнометаллический стержень, 10мм, (шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000021938
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		РемоКолор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Профиль
      		угловой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стамеска ударная РемоКолор ERGOPROF 40-3-432 применяется для выборки небольших углублений в древесине, зачистки пазов, снятия фасок, рельефной и контурной резьбы.

        Преимущества

        • Врезание в материал происходит посредством нанесения легких ударов киянкой по торцу рукояти, которая имеет металлический затыльник
        • Инструмент изготовлен из хромованадиевой стали, оснащен двухкомпонентной ударопрочная рукояткой для удобства работы
        • Односторонняя заточка режущей кромки