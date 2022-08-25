Стамеска ударная РемоКолор 40-3-409 ERGOPROF, цельнометаллический стержень, 10мм, (шт.)

Преимущества

Врезание в материал происходит посредством нанесения легких ударов киянкой по торцу рукояти, которая имеет металлический затыльник

Инструмент изготовлен из хромованадиевой стали, оснащен двухкомпонентной ударопрочная рукояткой для удобства работы

Односторонняя заточка режущей кромки

Стамеска ударная РемоКолор ERGOPROF 40-3-432 применяется для выборки небольших углублений в древесине, зачистки пазов, снятия фасок, рельефной и контурной резьбы.