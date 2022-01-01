Резец токарный желобчатый Kirschen 1569026 (26 мм; HSS)

Резец токарный желобчатый Kirschen 1569026 - применяется для обработки древесины на токарных станках. Используется для черновой обточки, точения фасонных поверхностей и выборки поднутрений. Лезвие изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали HSS, закаленной до твердости HRC 61. Поверхность резца отшлифована и отполирована до зеркального блеска. Рукоятка выполнена из твердого граба.