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Резец токарный желобчатый Kirschen 1569026 (26 мм; HSS)
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Полукруглые стамески
    Резец токарный желобчатый Kirschen 1569026 (26 мм; HSS)
    Арт. jet_1150
    Резец токарный желобчатый Kirschen 1569026 (26 мм; HSS)

      Резец токарный желобчатый Kirschen 1569026 (26 мм; HSS)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_1150

      Характеристики

      Производитель
      		Kirschen
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Профиль
      		полукруглый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Резец токарный желобчатый Kirschen 1569026 - применяется для обработки древесины на токарных станках. Используется для черновой обточки, точения фасонных поверхностей и выборки поднутрений. Лезвие изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали HSS, закаленной до твердости HRC 61. Поверхность резца отшлифована и отполирована до зеркального блеска. Рукоятка выполнена из твердого граба.