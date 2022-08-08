Электрический рубанок Bosch PHO 20-82

Преимущества

Автоматически срабатывающий башмак рубанка Bosch PHO 20-82 0.603.365.181 - для защиты от повреждения обрабатываемой детали или инструмента в перерывах между работой

Пыль удаляется в мешок или пылесос (приобретаются отдельно), подключаемые как с левой, так и с правой стороны

Уникальная система ножей Woodrazor уменьшает прилагаемое усилие, быстро монтируется и качественно строгает поверхность

Рукоятка, расположенная на передней части рубанка, предназначена для более точного ведения инструмента по поверхности и плавного контроля глубины реза

Блокировка включения

Электронная балансировка ножевого вала

V-образные пазы обеспечивают более точную обработку углов

Оптимизированная система выброса препятствует затору стружки

Система воздушного охлаждения

Рубанок Bosch PHO 20-82 0.603.365.181 применяется для выравнивания деревянных поверхностей. Снимая слои дерева, инструмент делает поверхность гладкой и ровной. Рубанок представляет собой сочетание компактности, легкости и мощности. Съем стружки за один проход может регулироваться от 0 мм до 2 мм