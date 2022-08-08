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Электрический рубанок Bosch PHO 20-82
5.0
1
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Электрические рубанки
    Электрический рубанок Bosch PHO 20-82
    Арт. Х12737
    5.0
    1
    Электрический рубанок Bosch PHO 20-82

      Электрический рубанок Bosch PHO 20-82

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12737
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		2.2
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Рубанок Bosch PHO 20-82 0.603.365.181 применяется для выравнивания деревянных поверхностей. Снимая слои дерева, инструмент делает поверхность гладкой и ровной. Рубанок представляет собой сочетание компактности, легкости и мощности. Съем стружки за один проход может регулироваться от 0 мм до 2 мм

        Преимущества

        • Автоматически срабатывающий башмак рубанка Bosch PHO 20-82 0.603.365.181 - для защиты от повреждения обрабатываемой детали или инструмента в перерывах между работой
        • Пыль удаляется в мешок или пылесос (приобретаются отдельно), подключаемые как с левой, так и с правой стороны
        • Уникальная система ножей Woodrazor уменьшает прилагаемое усилие, быстро монтируется и качественно строгает поверхность
        • Рукоятка, расположенная на передней части рубанка, предназначена для более точного ведения инструмента по поверхности и плавного контроля глубины реза
        • Блокировка включения
        • Электронная балансировка ножевого вала
        • V-образные пазы обеспечивают более точную обработку углов
        • Оптимизированная система выброса препятствует затору стружки
        • Система воздушного охлаждения