Электрический рубанок Bosch PHO 20-82
Арт. Х12737
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|2.2
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Класс товара
|профессиональный
- Рубанок Bosch PHO 20-82 0.603.365.181 применяется для выравнивания деревянных поверхностей. Снимая слои дерева, инструмент делает поверхность гладкой и ровной. Рубанок представляет собой сочетание компактности, легкости и мощности. Съем стружки за один проход может регулироваться от 0 мм до 2 мм
Преимущества
- Автоматически срабатывающий башмак рубанка Bosch PHO 20-82 0.603.365.181 - для защиты от повреждения обрабатываемой детали или инструмента в перерывах между работой
- Пыль удаляется в мешок или пылесос (приобретаются отдельно), подключаемые как с левой, так и с правой стороны
- Уникальная система ножей Woodrazor уменьшает прилагаемое усилие, быстро монтируется и качественно строгает поверхность
- Рукоятка, расположенная на передней части рубанка, предназначена для более точного ведения инструмента по поверхности и плавного контроля глубины реза
- Блокировка включения
- Электронная балансировка ножевого вала
- V-образные пазы обеспечивают более точную обработку углов
- Оптимизированная система выброса препятствует затору стружки
- Система воздушного охлаждения