Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Рубанок ручной металлический Matrix Sparta 210785 (230х52 мм)
5.0
2
1 360 ₽
Рубанки
    Рубанок ручной металлический Matrix Sparta 210785 (230х52 мм)
    Арт. Х130916
    5.0
    2
    Рубанок ручной металлический Matrix Sparta 210785 (230х52 мм)
    Рубанок ручной металлический Matrix Sparta 210785 (230х52 мм)
    Рубанок ручной металлический Matrix Sparta 210785 (230х52 мм)
    Рубанок ручной металлический Matrix Sparta 210785 (230х52 мм)
    Рубанок ручной металлический Matrix Sparta 210785 (230х52 мм)
    Рубанок ручной металлический Matrix Sparta 210785 (230х52 мм)
    Рубанок ручной металлический Matrix Sparta 210785 (230х52 мм)
    Рубанок ручной металлический Matrix Sparta 210785 (230х52 мм)
      Рубанок ручной металлический Matrix Sparta 210785 (230х52 мм)
      Рубанок ручной металлический Matrix Sparta 210785 (230х52 мм)
      Рубанок ручной металлический Matrix Sparta 210785 (230х52 мм)
      Рубанок ручной металлический Matrix Sparta 210785 (230х52 мм)
      Рубанок ручной металлический Matrix Sparta 210785 (230х52 мм)
      Рубанок ручной металлический Matrix Sparta 210785 (230х52 мм)
      Рубанок ручной металлический Matrix Sparta 210785 (230х52 мм)
      Рубанок ручной металлический Matrix Sparta 210785 (230х52 мм)

      Рубанок ручной металлический Matrix Sparta 210785 (230х52 мм)

      1 360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130916
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина рабочей части, мм
      		230
      Ширина ножа, мм
      		45
      Все характеристики
      1 360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Ножовка по дереву Лакра 2601011 (400 мм., зуб 7-9 TPI, универсал)
      520 ₽
      5.0
      Ножовка по дереву Лакра 2601011 (400 мм., зуб 7-9 TPI, универсал)
      Стамеска по дереву Лакра 3309130 (30 мм)
      430 ₽
      5.0
      Стамеска по дереву Лакра 3309130 (30 мм)
      Топор ВИХРЬ Т600Ф (фиберглассовое топорище)
      820 ₽
      5.0
      Топор ВИХРЬ Т600Ф (фиберглассовое топорище)
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Силиконовая смазка БиБип с губкой аппликатором 100мл
      190 ₽
      Силиконовая смазка БиБип с губкой аппликатором 100мл
      Торцевой лепестковый круг Луга-Абразив (125x22 мм, зернистость 80)
      100 ₽
      5.0
      Торцевой лепестковый круг Луга-Абразив (125x22 мм, зернистость 80)
      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р120 (125x22 мм)
      80 ₽
      5.0
      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р120 (125x22 мм)
      Циркулярная пила Crown CT15188-190
      6 259 ₽
      7 490 ₽
      4.0
      Циркулярная пила Crown CT15188-190
      • -1 231 ₽
      • Персональная скидка
      Циркулярная пила Stanley SC16-RU, 190 мм
      7 150 ₽
      4.5
      Циркулярная пила Stanley SC16-RU, 190 мм
      Топор Труд 21691 Б-2 (0,8 кг)
      900 ₽
      5.0
      Топор Труд 21691 Б-2 (0,8 кг)
      Стамеска по дереву Лакра 3309116 (16 мм)
      330 ₽
      5.0
      Стамеска по дереву Лакра 3309116 (16 мм)
      Ножовка по дереву Лакра 2601012 (450 мм., зуб 7-9 TPI, универсал)
      Нет в наличии
      5.0
      Ножовка по дереву Лакра 2601012 (450 мм., зуб 7-9 TPI, универсал)
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Металлический рубанок 230х52 мм SPARTA 210785 используется для обработки заготовок из древесины. Данный инструмент оснащен закаленным ножом с острым лезвием, изготовленным из быстрорежущей стали. Корпус рубанка выполнен из чугуна.

        Преимущества

        • Закаленный нож из быстрорежущей стали (твердость 50–60 HRc)
        • Плоская рабочая поверхность
        • Рукоятка металлического рубанка 230х52 мм SPARTA 210785 обеспечивает комфортную работу инструментом
        • Небольшие размеры
        • Прочная конструкция литого чугунного корпуса не подвержена деформации
        • Конструкция имеет механизм автоматической центровки ножа