Рубанок ручной металлический Matrix Sparta 210785 (230х52 мм)

Преимущества

Закаленный нож из быстрорежущей стали (твердость 50–60 HRc)

Плоская рабочая поверхность

Рукоятка металлического рубанка 230х52 мм SPARTA 210785 обеспечивает комфортную работу инструментом

Небольшие размеры

Прочная конструкция литого чугунного корпуса не подвержена деформации

Конструкция имеет механизм автоматической центровки ножа

Металлический рубанок 230х52 мм SPARTA 210785 используется для обработки заготовок из древесины. Данный инструмент оснащен закаленным ножом с острым лезвием, изготовленным из быстрорежущей стали. Корпус рубанка выполнен из чугуна.