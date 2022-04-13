Рубанок ручной металлический Matrix Sparta 210785 (230х52 мм)
Арт. Х130916
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина рабочей части, мм
|230
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Ширина ножа, мм
|45
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- Металлический рубанок 230х52 мм SPARTA 210785 используется для обработки заготовок из древесины. Данный инструмент оснащен закаленным ножом с острым лезвием, изготовленным из быстрорежущей стали. Корпус рубанка выполнен из чугуна.
Преимущества
- Закаленный нож из быстрорежущей стали (твердость 50–60 HRc)
- Плоская рабочая поверхность
- Рукоятка металлического рубанка 230х52 мм SPARTA 210785 обеспечивает комфортную работу инструментом
- Небольшие размеры
- Прочная конструкция литого чугунного корпуса не подвержена деформации
- Конструкция имеет механизм автоматической центровки ножа