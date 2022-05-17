Металлический ручной рубанок Matrix Sparta 210805 (355х60 мм)

Преимущества

Закаленный нож из быстрорежущей стали (твердость 50–60 HRc)

Плоская рабочая поверхность

Небольшие размеры

Конструкция имеет механизм автоматической центровки ножа

Металлический рубанок MATRIX SPARTA 355х60 мм 210805 применяется для строгания древесины различных пород. Корпус изготовлен из литого чугуна высшего качества и обладает высокой прочностью. Нож выполнен из каленной инструментальной стали, что гарантирует качественную работу.