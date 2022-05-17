Металлический ручной рубанок Matrix Sparta 210805 (355х60 мм)
Арт. Х130918
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина рабочей части, мм
|355
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Ширина ножа, мм
|60
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- Металлический рубанок MATRIX SPARTA 355х60 мм 210805 применяется для строгания древесины различных пород. Корпус изготовлен из литого чугуна высшего качества и обладает высокой прочностью. Нож выполнен из каленной инструментальной стали, что гарантирует качественную работу.
Преимущества
- Закаленный нож из быстрорежущей стали (твердость 50–60 HRc)
- Плоская рабочая поверхность
- Небольшие размеры
- Конструкция имеет механизм автоматической центровки ножа