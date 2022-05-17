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Металлический ручной рубанок Matrix Sparta 210805 (355х60 мм)
5.0
2
2 040 ₽
Рубанки
    Металлический ручной рубанок Matrix Sparta 210805 (355х60 мм)
    Арт. Х130918
    5.0
    2
    Металлический ручной рубанок Matrix Sparta 210805 (355х60 мм)

      Металлический ручной рубанок Matrix Sparta 210805 (355х60 мм)

      2 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130918
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина рабочей части, мм
      		355
      Ширина ножа, мм
      		60
      Все характеристики
      2 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Металлический рубанок MATRIX SPARTA 355х60 мм 210805 применяется для строгания древесины различных пород. Корпус изготовлен из литого чугуна высшего качества и обладает высокой прочностью. Нож выполнен из каленной инструментальной стали, что гарантирует качественную работу.

        Преимущества

        • Закаленный нож из быстрорежущей стали (твердость 50–60 HRc)
        • Плоская рабочая поверхность
        • Небольшие размеры
        • Конструкция имеет механизм автоматической центровки ножа