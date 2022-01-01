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Шнек для мотобура ADA Drill 250/800
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Шнеки
    Шнек для мотобура ADA Drill 250/800
    Арт. geototal_537
    Шнек для мотобура ADA Drill 250/800

      Шнек для мотобура ADA Drill 250/800

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_537

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Длина, мм
      		800
      Диаметр, мм
      		250
      Посадочный диаметр, мм
      		20
      Съемные ножи
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шнек для мотобура ADA Drill 250/800 является сменным элементом для мотобуров ADA. Он представляет собой винтообразный бур, который широко применяют для бурения скважин бытового назначения. Например, с его помощью можно бурить скважины для установки столбов. Благодаря винтовой форме шнек быстро проникает сквозь грунт, который в свою очередь словно по транспортной ленте выбрасывается наверх. При необходимости шнек легко заменить.