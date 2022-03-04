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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DCL-RA
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DCL-RA
    Арт. Х12713316
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DCL-RA
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DCL-RA
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DCL-RA
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DCL-RA
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DCL-RA
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DCL-RA
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DCL-RA
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DCL-RA
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DCL-RA
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DCL-RA
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DCL-RA
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DCL-RA
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DCL-RA
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DCL-RA
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DCL-RA
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DCL-RA

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DCL-RA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12713316
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		31
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт HITACHI DS14DCL-RА - это инструмент, удобный при работе в местах без доступа к электричеству. Область применения - сверление отверстий, заворачивание/отворачивание шурупов. В комплект поставки помимо инструмента входят два аккумулятора, зарядное устройство, фонарь и набор бит. Хранить и переносить дрель удобно в поставляемом кейсе.

        Преимущества

        • Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева
        • Мягкие накладки на рукоятке - для комфортной работы аккумуляторной дрелью-шуруповертом HITACHI DS14DCL-RА
        • Аккумуляторный инструмент удобен при работе в местах, не имеющих доступа к сети электропитания
        • Наличие режима сверления
        • Инструмент работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти
        • Небольшие габариты и малый вес (1.4 килограмма) - для неутомительной работы оператора