Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS14DCL-RA

Преимущества

Аккумуляторная дрель-шуруповерт HITACHI DS14DCL-RА - это инструмент, удобный при работе в местах без доступа к электричеству. Область применения - сверление отверстий, заворачивание/отворачивание шурупов. В комплект поставки помимо инструмента входят два аккумулятора, зарядное устройство, фонарь и набор бит. Хранить и переносить дрель удобно в поставляемом кейсе.