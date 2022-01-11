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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-М
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-М
    Арт. О00000029928
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-М
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-М
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-М
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-М
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-М
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-М
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-М
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-М
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-М
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-М
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-М
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-М
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-М
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-М
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-М
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-М
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-М
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-М
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-М
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-М
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-М
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-М
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-М
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-М
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-М
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-М
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-М
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-М
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-М
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-М
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-М
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-М
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-М
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-М
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-М
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-М
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-М
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-М

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-М

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000029928
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Спец
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		35
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14.4-М СПЕЦ-3419 предназначена для ремонтных и монтажных работ. Реверс упрощает выведение застрявшего в материале сверла. Два аккумулятора в комплекте. Не прерывайтесь на подзарядку и завершайте работу раньше срока.

        Преимущества

        • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
        • Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
        • Подсветка для работы Спец БДА-14.4-М СПЕЦ-3419 в темноте
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
        • Удобная рукоятка - для комфортной работы
        • 15 позиций крутящего момента для работы с материалами разной твердости
        • Быстрозарядное устройство в комплекте
        • Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
        • 2 аккумулятора в комплекте - для продолжительных работ