Преимущества

Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания

Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки

Подсветка для работы Спец БДА-14.4-М СПЕЦ-3419 в темноте

Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла

Удобная рукоятка - для комфортной работы

15 позиций крутящего момента для работы с материалами разной твердости

Быстрозарядное устройство в комплекте

Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы

2 аккумулятора в комплекте - для продолжительных работ

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14.4-М СПЕЦ-3419 предназначена для ремонтных и монтажных работ. Реверс упрощает выведение застрявшего в материале сверла. Два аккумулятора в комплекте. Не прерывайтесь на подзарядку и завершайте работу раньше срока.