Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-М
Арт. О00000029928
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|35
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14.4-М СПЕЦ-3419 предназначена для ремонтных и монтажных работ. Реверс упрощает выведение застрявшего в материале сверла. Два аккумулятора в комплекте. Не прерывайтесь на подзарядку и завершайте работу раньше срока.
Преимущества
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
- Подсветка для работы Спец БДА-14.4-М СПЕЦ-3419 в темноте
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- Удобная рукоятка - для комфортной работы
- 15 позиций крутящего момента для работы с материалами разной твердости
- Быстрозарядное устройство в комплекте
- Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
- 2 аккумулятора в комплекте - для продолжительных работ