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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-24/2 УК
5.0
2
Найти аналог
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-24/2 УК
    Арт. О00000027692
    5.0
    2
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-24/2 УК
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-24/2 УК
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-24/2 УК
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-24/2 УК
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-24/2 УК
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-24/2 УК
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-24/2 УК
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-24/2 УК
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-24/2 УК
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-24/2 УК
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-24/2 УК
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-24/2 УК
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-24/2 УК
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-24/2 УК
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-24/2 УК
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-24/2 УК
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-24/2 УК
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-24/2 УК
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-24/2 УК
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-24/2 УК
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-24/2 УК
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-24/2 УК
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-24/2 УК
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-24/2 УК
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-24/2 УК
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-24/2 УК

      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-24/2 УК

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000027692
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		44
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-24/2 УК ст24-2ук предназначена для сверлильных работ различных материалов и для завинчивания, вывинчивания крепежа. Модель оснащена двухскоростным редуктор c функцией удара, а также функцией быстрой остановки двигателя и фиксации шпинделя.

        Преимущества:

        • 2 Li-Ion аккумулятора в комплекте: для работы без простоев
        • Блокировка шпинделя Ставр ДА-24/2 УК ст24-2ук: для легкой смены инструмента
        • Быстрозажимной патрон: замена оснастки за несколько секунд
        • Динамический тормоз: моментальная остановка вращения патрона
        • Регулятор крутящего момента: работа с различными по твердости материалами
        • Светодиодная подсветка: возможность работы при слабом освещении
        • Эргономичная рукоятка: повышенный комфорт и снижение утомляемости
        • Пластиковый кейс: для удобства хранения и транспортировки