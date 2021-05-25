Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-24/2 УК
Арт. О00000027692
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|44
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-24/2 УК ст24-2ук предназначена для сверлильных работ различных материалов и для завинчивания, вывинчивания крепежа. Модель оснащена двухскоростным редуктор c функцией удара, а также функцией быстрой остановки двигателя и фиксации шпинделя.
Преимущества:
- 2 Li-Ion аккумулятора в комплекте: для работы без простоев
- Блокировка шпинделя Ставр ДА-24/2 УК ст24-2ук: для легкой смены инструмента
- Быстрозажимной патрон: замена оснастки за несколько секунд
- Динамический тормоз: моментальная остановка вращения патрона
- Регулятор крутящего момента: работа с различными по твердости материалами
- Светодиодная подсветка: возможность работы при слабом освещении
- Эргономичная рукоятка: повышенный комфорт и снижение утомляемости
- Пластиковый кейс: для удобства хранения и транспортировки