Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ставр ДА-24/2 УК

Преимущества:

2 Li-Ion аккумулятора в комплекте: для работы без простоев

Блокировка шпинделя Ставр ДА-24/2 УК ст24-2ук: для легкой смены инструмента

Быстрозажимной патрон: замена оснастки за несколько секунд

Динамический тормоз: моментальная остановка вращения патрона

Регулятор крутящего момента: работа с различными по твердости материалами

Светодиодная подсветка: возможность работы при слабом освещении

Эргономичная рукоятка: повышенный комфорт и снижение утомляемости

Пластиковый кейс: для удобства хранения и транспортировки

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-24/2 УК ст24-2ук предназначена для сверлильных работ различных материалов и для завинчивания, вывинчивания крепежа. Модель оснащена двухскоростным редуктор c функцией удара, а также функцией быстрой остановки двигателя и фиксации шпинделя.