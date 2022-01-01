Степлер BOSCH 0.603.038.002
Арт. Х1308700
Характеристики
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Производитель
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Скобозабивной-молоток
|Нет
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Индикатор замены скоб
|Нет
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Функция повторного удара
|Нет
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Удлиненный "носик"
|Нет
- Скобозабиватель Bosch НМТ 53 0.603.038.002 используется для упаковки, крепления декораций и изоляционных работ. Рукоятка с защитой пальцев обеспечивает безопасную работу. Большой магазин для скоб увеличивает время работы
Преимущества
- Рукоятка с защитой пальцев
- Стальной корпус увеличивает срок службы инструмента
- Рукоятка с прорезиненной накладкой обеспечивает надежный хват и предотвращает проскальзывание скобозабивателя Bosch НМТ 53 0.603.038.002
- Большой магазин для скоб