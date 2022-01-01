Степлер BOSCH 0.603.038.002

Преимущества



Рукоятка с защитой пальцев

Стальной корпус увеличивает срок службы инструмента

Рукоятка с прорезиненной накладкой обеспечивает надежный хват и предотвращает проскальзывание скобозабивателя Bosch НМТ 53 0.603.038.002

Большой магазин для скоб

Скобозабиватель Bosch НМТ 53 0.603.038.002 используется для упаковки, крепления декораций и изоляционных работ. Рукоятка с защитой пальцев обеспечивает безопасную работу. Большой магазин для скоб увеличивает время работы