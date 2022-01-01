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Степлер BOSCH 0.603.038.002
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Степлеры механические
    Степлер BOSCH 0.603.038.002
    Арт. Х1308700
    Степлер BOSCH 0.603.038.002

      Степлер BOSCH 0.603.038.002

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1308700

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Скобозабивной-молоток
      		Нет
      Индикатор замены скоб
      		Нет
      Функция повторного удара
      		Нет
      Удлиненный "носик"
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Скобозабиватель Bosch НМТ 53 0.603.038.002 используется для упаковки, крепления декораций и изоляционных работ. Рукоятка с защитой пальцев обеспечивает безопасную работу. Большой магазин для скоб увеличивает время работы

        Преимущества

        • Рукоятка с защитой пальцев
        • Стальной корпус увеличивает срок службы инструмента
        • Рукоятка с прорезиненной накладкой обеспечивает надежный хват и предотвращает проскальзывание скобозабивателя Bosch НМТ 53 0.603.038.002
        • Большой магазин для скоб