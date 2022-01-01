Степлер NOVUS механический J09 (XX) 030-0408

Защита от обратного удара;

Ползунковый механизм регулирования размера скоб;

Загрузочный механизм снизу с безопасной деблокировкой;

Механизм быстрого устранения неполадок в работе;

Блокировка рукоятки, крючок для подвешивания к ремню;

Прозрачное окошко для скоб.

Степлер профессиональный NOVUS J-09 XX 030-0408. Небольшой профессиональный степлер с прочным корпусом из цинкового литья со смягчением отдачи. Предназначен для мелких крепёжных работ. Особенности: