Степлер NOVUS механический J09 (XX) 030-0408
Арт. Х132353
Характеристики
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Производитель
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Скобозабивной-молоток
|Нет
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Индикатор замены скоб
|Нет
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Функция повторного удара
|Нет
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Удлиненный "носик"
|Нет
- Степлер профессиональный NOVUS J-09 XX 030-0408. Небольшой профессиональный степлер с прочным корпусом из цинкового литья со смягчением отдачи. Предназначен для мелких крепёжных работ. Особенности:
- Защита от обратного удара;
- Ползунковый механизм регулирования размера скоб;
- Загрузочный механизм снизу с безопасной деблокировкой;
- Механизм быстрого устранения неполадок в работе;
- Блокировка рукоятки, крючок для подвешивания к ремню;
- Прозрачное окошко для скоб.