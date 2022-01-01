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Степлер NOVUS механический J09 (XX) 030-0408
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Степлеры механические
    Степлер NOVUS механический J09 (XX) 030-0408
    Арт. Х132353
    Степлер NOVUS механический J09 (XX) 030-0408

      Степлер NOVUS механический J09 (XX) 030-0408

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х132353

      Характеристики

      Производитель
      		Novus
      Скобозабивной-молоток
      		Нет
      Индикатор замены скоб
      		Нет
      Функция повторного удара
      		Нет
      Удлиненный "носик"
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Степлер профессиональный NOVUS J-09 XX 030-0408. Небольшой профессиональный степлер с прочным корпусом из цинкового литья со смягчением отдачи. Предназначен для мелких крепёжных работ. Особенности:
        • Защита от обратного удара;
        • Ползунковый механизм регулирования размера скоб;
        • Загрузочный механизм снизу с безопасной деблокировкой;
        • Механизм быстрого устранения неполадок в работе;
        • Блокировка рукоятки, крючок для подвешивания к ремню;
        • Прозрачное окошко для скоб.