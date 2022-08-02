Бензиновая газонокосилка Stihl RM-2.0 R
Арт. О00000003278
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, л.с.
|2.8
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Тактность двигателя
|четырехтактный
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Ёмкость топливного бака, л
|0.8
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- Газонокосилка с утилизацией растительных отходов искусно маневрирует вокруг кустарника, деревьев и других препятствий. Корпус изготовлен из прочной листовой стали. Без травосборника. Насадка для мульчирования снова возвращает измельчённую траву на газон в качестве биоудобрения. Универсальное применение для газонов и лугов площадью до 1500 квадратных метров. Новый двигатель OHV.
Преимущества
- Поосевая установка высоты
- Двигатель с системой легкого запуска
- Легкие транспортировочные колеса
- Ручка для переноса
- Стальной корпус