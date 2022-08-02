Бензиновая газонокосилка Stihl RM-2.0 R

Преимущества

Поосевая установка высоты

Двигатель с системой легкого запуска

Легкие транспортировочные колеса

Ручка для переноса

Стальной корпус

Газонокосилка с утилизацией растительных отходов искусно маневрирует вокруг кустарника, деревьев и других препятствий. Корпус изготовлен из прочной листовой стали. Без травосборника. Насадка для мульчирования снова возвращает измельчённую траву на газон в качестве биоудобрения. Универсальное применение для газонов и лугов площадью до 1500 квадратных метров. Новый двигатель OHV.