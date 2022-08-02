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Бензиновая газонокосилка Stihl RM-2.0 R
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Stihl RM-2.0 R
    Арт. О00000003278
    5.0
    1
    Бензиновая газонокосилка Stihl RM-2.0 R
    Бензиновая газонокосилка Stihl RM-2.0 R
      Бензиновая газонокосилка Stihl RM-2.0 R
      Бензиновая газонокосилка Stihl RM-2.0 R

      Бензиновая газонокосилка Stihl RM-2.0 R

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000003278
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, л.с.
      		2.8
      Тактность двигателя
      		четырехтактный
      Ёмкость топливного бака, л
      		0.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка с утилизацией растительных отходов искусно маневрирует вокруг кустарника, деревьев и других препятствий. Корпус изготовлен из прочной листовой стали. Без травосборника. Насадка для мульчирования снова возвращает измельчённую траву на газон в качестве биоудобрения. Универсальное применение для газонов и лугов площадью до 1500 квадратных метров. Новый двигатель OHV.

        Преимущества

        • Поосевая установка высоты
        • Двигатель с системой легкого запуска
        • Легкие транспортировочные колеса
        • Ручка для переноса
        • Стальной корпус