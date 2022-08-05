Преимущества

Центральная регулировка высоты скашивания

Нож с закрылками

Лекгие транспортировочные колеса

Мягкая ручка Softgriff

Стальной корпус

Бензиновая газонокосилка Stihl RM 248.1 63500113426 предназначена для легкой обработки газонов среднего размера. Практичная модель начального уровня является особенно гибкой и простой в обращении. С RM 248, Вы можете косить газон очень расслабленно, потому что ее можно протолкнуть без особых усилий. Кроме того, складной руль с супер-мягкой ручкой обеспечивает удобное эргономичное управление устройством. Простое управление центральной семиступенчатой ​​регулировкой высоты стрижки позволяет высоту стрижки от 25 до 75 мм, чтобы обеспечить чрезвычайно точную стрижку газона. Большой 55-литровый травосборник обеспечивает быстрое кошение без частых перерывов.