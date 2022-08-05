Бензиновая газонокосилка Stihl RM 248.1 63500113426
Арт. О00000027708
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Австрия
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, л.с.
|2.1
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Тактность двигателя
|четырехтактный
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- Бензиновая газонокосилка Stihl RM 248.1 63500113426 предназначена для легкой обработки газонов среднего размера. Практичная модель начального уровня является особенно гибкой и простой в обращении. С RM 248, Вы можете косить газон очень расслабленно, потому что ее можно протолкнуть без особых усилий. Кроме того, складной руль с супер-мягкой ручкой обеспечивает удобное эргономичное управление устройством. Простое управление центральной семиступенчатой регулировкой высоты стрижки позволяет высоту стрижки от 25 до 75 мм, чтобы обеспечить чрезвычайно точную стрижку газона. Большой 55-литровый травосборник обеспечивает быстрое кошение без частых перерывов.
Преимущества
- Центральная регулировка высоты скашивания
- Нож с закрылками
- Лекгие транспортировочные колеса
- Мягкая ручка Softgriff
- Стальной корпус