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Бензиновая газонокосилка Stihl RM 248.1 63500113426
5.0
1
35 990 ₽
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Stihl RM 248.1 63500113426
    Арт. О00000027708
    5.0
    1
    Бензиновая газонокосилка Stihl RM 248.1 63500113426

      Бензиновая газонокосилка Stihl RM 248.1 63500113426

      35 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000027708
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Австрия
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, л.с.
      		2.1
      Тактность двигателя
      		четырехтактный
      Все характеристики
      35 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновая газонокосилка Stihl RM 248.1 63500113426 предназначена для легкой обработки газонов среднего размера. Практичная модель начального уровня является особенно гибкой и простой в обращении. С RM 248, Вы можете косить газон очень расслабленно, потому что ее можно протолкнуть без особых усилий. Кроме того, складной руль с супер-мягкой ручкой обеспечивает удобное эргономичное управление устройством. Простое управление центральной семиступенчатой ​​регулировкой высоты стрижки позволяет высоту стрижки от 25 до 75 мм, чтобы обеспечить чрезвычайно точную стрижку газона. Большой 55-литровый травосборник обеспечивает быстрое кошение без частых перерывов.

        Преимущества

        • Центральная регулировка высоты скашивания
        • Нож с закрылками
        • Лекгие транспортировочные колеса
        • Мягкая ручка Softgriff
        • Стальной корпус