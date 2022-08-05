Бензиновая газонокосилка STIHL RM-248.1 T B&S 550 EX OHV RS 63500113451
Арт. О00000023560
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Австрия
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, л.с.
|2.8
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Тактность двигателя
|четырехтактный
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- Бензиновая газонокосилка Stihl RM-248.1 T EVC 200.2 63500113451 очень быстро скашивает площадь до 1200 м ². Регулировка высоты скашивания имеет 7 ступеней. При скашивании в угловых местах компактная форма газонокосилки показывает себя с отличной стороны, большая маневренность и небольшой вес. Травосборник цельной травы вмещает 55 литров и может быть легко опустошен одним движением для съема. Газонокосилка имеет привод колес, с помощью удобного рычага можно ввести его в действие, что намного облегчит работу на участке. Привод имеет одну скорость 3,7 км/ч. На данную модель невозможно установить комплект для мульчирования и привод.
Преимущества
- Центральная регулировка высоты скашивания
- Нож с закрылками
- Легкие транспортировочные колеса
- Мягкая ручка Softgrigg
- Стальной корпус
- Двигатель с системой легкого запуска