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Бензиновая газонокосилка STIHL RM-248.1 T B&S 550 EX OHV RS 63500113451
4.0
1
41 990 ₽
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка STIHL RM-248.1 T B&S 550 EX OHV RS 63500113451
    Арт. О00000023560
    4.0
    1
    Бензиновая газонокосилка STIHL RM-248.1 T B&S 550 EX OHV RS 63500113451

      Бензиновая газонокосилка STIHL RM-248.1 T B&S 550 EX OHV RS 63500113451

      41 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000023560
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Австрия
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, л.с.
      		2.8
      Тактность двигателя
      		четырехтактный
      Все характеристики
      41 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновая газонокосилка Stihl RM-248.1 T EVC 200.2 63500113451 очень быстро скашивает площадь до 1200 м ². Регулировка высоты скашивания имеет 7 ступеней. При скашивании в угловых местах компактная форма газонокосилки показывает себя с отличной стороны, большая маневренность и небольшой вес. Травосборник цельной травы вмещает 55 литров и может быть легко опустошен одним движением для съема. Газонокосилка имеет привод колес, с помощью удобного рычага можно ввести его в действие, что намного облегчит работу на участке. Привод имеет одну скорость 3,7 км/ч. На данную модель невозможно установить комплект для мульчирования и привод.

        Преимущества

        • Центральная регулировка высоты скашивания
        • Нож с закрылками
        • Легкие транспортировочные колеса
        • Мягкая ручка Softgrigg
        • Стальной корпус
        • Двигатель с системой легкого запуска 