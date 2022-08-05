Аккумуляторная газонокосилка Stihl RМА-248.0, AK 30, AL 101 63500111403k

Преимущества

Травосборник с откидной крышкой. Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх на пользователя. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его

Стальной корпус. Корпус газонокосилок STIHL изготовлен из листовой стали с порошковым напылением. Материал ударопрочен и гарантирует долгую эксплуатацию агрегата

Оптимизированная форма ножа. Оптимизированный по форме нож создает аэродинамический поток воздуха, благодаря которому трава лучше приподнимается и получается более ровный срез

Прочные маневренные колёса. Колеса исключительно надёжны и долговечны. Колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую устойчивость

Аккумуляторная газонокосилка STIHL RМА-248.0 оснащается бесщеточным мотором STIHL 36 V EC. Дополнительный отсек для транспортировки аккумулятора. Постоянно включённый режим ECO. Низкий уровень шума. Корпус выполнен из листовой стали, полимерный травосборник ёмкостью 55 литров с индикатором заполнения. Ширина скашивания 46 см. Центральная регулировка высоты скашивания.