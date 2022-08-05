Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторная газонокосилка Stihl RМА-248.0, AK 30, AL 101 63500111403k
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные газонокосилки
    Аккумуляторная газонокосилка Stihl RМА-248.0, AK 30, AL 101 63500111403k
    Арт. О00000040201
    5.0
    1
    Аккумуляторная газонокосилка Stihl RМА-248.0, AK 30, AL 101 63500111403k
    Аккумуляторная газонокосилка Stihl RМА-248.0, AK 30, AL 101 63500111403k
    Аккумуляторная газонокосилка Stihl RМА-248.0, AK 30, AL 101 63500111403k
      Аккумуляторная газонокосилка Stihl RМА-248.0, AK 30, AL 101 63500111403k
      Аккумуляторная газонокосилка Stihl RМА-248.0, AK 30, AL 101 63500111403k
      Аккумуляторная газонокосилка Stihl RМА-248.0, AK 30, AL 101 63500111403k

      Аккумуляторная газонокосилка Stihl RМА-248.0, AK 30, AL 101 63500111403k

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000040201
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Родина бренда
      		Германия
      Большие задние колеса
      		Нет
      Рояльные колеса
      		Нет
      Класс
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная газонокосилка STIHL RМА-248.0 оснащается бесщеточным мотором STIHL 36 V EC. Дополнительный отсек для транспортировки аккумулятора. Постоянно включённый режим ECO. Низкий уровень шума. Корпус выполнен из листовой стали, полимерный травосборник ёмкостью 55 литров с индикатором заполнения. Ширина скашивания 46 см. Центральная регулировка высоты скашивания.

        Преимущества

        • Травосборник с откидной крышкой. Благодаря направленным вниз воздушным отверстиям и закрытой крышке травосборника скошенная трава и пыль не вылетают вверх на пользователя. Встроенный индикатор заполнения травосборника сообщит, когда настанет пора опустошать его
        • Стальной корпус. Корпус газонокосилок STIHL изготовлен из листовой стали с порошковым напылением. Материал ударопрочен и гарантирует долгую эксплуатацию агрегата
        • Оптимизированная форма ножа. Оптимизированный по форме нож создает аэродинамический поток воздуха, благодаря которому трава лучше приподнимается и получается более ровный срез
        • Прочные маневренные колёса. Колеса исключительно надёжны и долговечны. Колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую устойчивость