Картофелекопалка Stihl Т 12.03.50.00.00
Арт. О00000040214
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|картофелевыкапыватель
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Количество предметов, шт
|1
- Выкапыватель 12.03.50.00.00 применяется совместно культиваторами и мотоблоками. Его назначение — выкапывание корнеплодов и выкладывание их на поверхность. В процессе работы происходит отсеивание земли и выброс корнеплодов на поверхность грунта. К агрегату присоединение выкапывателя осуществляется с помощью сцепки, которую необходимо приобрести отдельно
Преимущества
- Обширное использование обуславливается возможностью регулирования ширины захвата и глубины копания
- Увеличение срока службы достигается соблюдением правил эксплуатации и тщательным очищением выкапывателя после его использования