Картофелекопалка Stihl Т 12.03.50.00.00

Преимущества

Обширное использование обуславливается возможностью регулирования ширины захвата и глубины копания

Увеличение срока службы достигается соблюдением правил эксплуатации и тщательным очищением выкапывателя после его использования

Выкапыватель 12.03.50.00.00 применяется совместно культиваторами и мотоблоками. Его назначение — выкапывание корнеплодов и выкладывание их на поверхность. В процессе работы происходит отсеивание земли и выброс корнеплодов на поверхность грунта. К агрегату присоединение выкапывателя осуществляется с помощью сцепки, которую необходимо приобрести отдельно