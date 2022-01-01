Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Картофелекопалка Stihl Т 12.03.50.00.00
Найти аналог
Картофелекопалки
    Картофелекопалка Stihl Т 12.03.50.00.00
    Арт. О00000040214
    Картофелекопалка Stihl Т 12.03.50.00.00

      Картофелекопалка Stihl Т 12.03.50.00.00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000040214

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		картофелевыкапыватель
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Выкапыватель 12.03.50.00.00 применяется совместно культиваторами и мотоблоками. Его назначение — выкапывание корнеплодов и выкладывание их на поверхность. В процессе работы происходит отсеивание земли и выброс корнеплодов на поверхность грунта. К агрегату присоединение выкапывателя осуществляется с помощью сцепки, которую необходимо приобрести отдельно

        Преимущества

        • Обширное использование обуславливается возможностью регулирования ширины захвата и глубины копания
        • Увеличение срока службы достигается соблюдением правил эксплуатации и тщательным очищением выкапывателя после его использования