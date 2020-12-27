Мотоблочная прицепная тележка ПМ-04

Преимущества

При необходимости кузов может сниматься

Разгрузка и выгрузка может осуществляться с трех сторон, что значительно облегчает работу

Ленточные тормоза со стержневыми тягами быстро реагируют при нажатии соответствующей педали

Прицеп подходит для мотоблоков: "Целина", "Нева", "Каскад Кадви НМБ-1М1", "Нева МБ-2", "Луч"

Прицеп к мотоблоку "Целина" ПМ-04 предназначен для перевозки любых садовых или строительных грузов. Может использоваться как летом, так и зимой, корпус металлический, не подвержен коррозии. Тормоз прицепа мотоблока располагается возле сидения в виде педали, кузов обладает самосвальным свойством. Управление движением осуществляется оператором сидя на сиденье между мотоблоком и самим прицепом. Оператор размещается на удобном сидении и управляет устройством с помощью рулевого шестеренчатого механизма и тросового переключателя движения.