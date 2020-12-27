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Мотоблочная прицепная тележка ПМ-04
5.0
1
Найти аналог
Тележки для мотоблоков
    Мотоблочная прицепная тележка ПМ-04
    Арт. X190394182
    5.0
    1
    Мотоблочная прицепная тележка ПМ-04

      Мотоблочная прицепная тележка ПМ-04

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394182
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Целина
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		тележка
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Прицеп к мотоблоку "Целина" ПМ-04 предназначен для перевозки любых садовых или строительных грузов. Может использоваться как летом, так и зимой, корпус металлический, не подвержен коррозии. Тормоз прицепа мотоблока располагается возле сидения в виде педали, кузов обладает самосвальным свойством. Управление движением осуществляется оператором сидя на сиденье между мотоблоком и самим прицепом.  Оператор размещается на удобном сидении и управляет устройством с помощью рулевого шестеренчатого механизма и тросового переключателя движения.

        Преимущества

        • При необходимости кузов может сниматься
        • Разгрузка и выгрузка может осуществляться с трех сторон, что значительно облегчает работу
        • Ленточные тормоза со стержневыми тягами быстро реагируют при нажатии соответствующей педали
        • Прицеп подходит для мотоблоков: "Целина", "Нева", "Каскад Кадви НМБ-1М1", "Нева МБ-2", "Луч"