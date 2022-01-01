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Муфта комб. разъемн. Valfex ВР 25х1/2"
220 ₽
Полипропиленовые муфты и переходники
    Муфта комб. разъемн. Valfex ВР 25х1/2"
    Арт. X16913202249
    Муфта комб. разъемн. Valfex ВР 25х1/2"

      Муфта комб. разъемн. Valfex ВР 25х1/2"

      220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X16913202249

      Характеристики

      Производитель
      		Valfex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип фитинга
      		муфта
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Предназначена для соединения полипропиленовых труб при монтаже систем отопления и водоснабжения, а также соединения с другими элементами системы (трубопроводной арматуры) при помощи трубной резьбы и раструбной сварки специальным оборудованием. Для соединения с металлическими элементами и переходами на резьбу используются специализированные комбинированные фитинги из PPRC с металлическими закладными резьбовыми элементами.

        Преимущества

        • Износостойкость
        • Надежность