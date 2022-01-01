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Валик Matrix НЕЙЛОН Люкс, с ручкой 8мм, 180 мм, ворс 18 мм, D 48 мм, D р. 8 мм, полиамид
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Прижимные валики
    Валик Matrix НЕЙЛОН Люкс, с ручкой 8мм, 180 мм, ворс 18 мм, D 48 мм, D р. 8 мм, полиамид
    Арт. mir-instrumenta_13103
    Валик Matrix НЕЙЛОН Люкс, с ручкой 8мм, 180 мм, ворс 18 мм, D 48 мм, D р. 8 мм, полиамид

    Валик Matrix НЕЙЛОН Люкс, с ручкой 8мм, 180 мм, ворс 18 мм, D 48 мм, D р. 8 мм, полиамид

    Найти аналог
    Нет в наличии
    Арт. mir-instrumenta_13103

    Характеристики

    Производитель
    		Matrix
    Длина валика, мм
    		180
    Диаметр валика, мм
    		48
    Длина ворса, мм
    		18
    Материал рукоятки
    		пластик
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

    •    Рекомендуется для работы с фасадными красками. Допускается использовать с основными типами эмали. Применяется для работ по дереву. Комплектуется оцинкованным бюгелем 8 мм, устойчивым к коррозии, в том числе в агрессивных средах. Произведён по технологии Termofusion. Термически приклеенная шубка, износостойкая и бесшовная, создает идеально гладкое покрытие. Улучшенная конструкция валика обеспечивает легкое и свободное вращение. Предназначен для нанесения лакокрасочного материала на любые типы поверхности. Идеально прокрашивает неровности, на гладких поверхностях оставляет шерховатость. Используется для работы на больших по площади поверхностям, используется для фасадных работ.