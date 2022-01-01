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Валик Matrix ГРЕЙТЕКС PRO LINE, 250 мм., ворс 12 мм., D - 48 мм., D ручки - 6 мм., полиакрил
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Прижимные валики
    Валик Matrix ГРЕЙТЕКС PRO LINE, 250 мм., ворс 12 мм., D - 48 мм., D ручки - 6 мм., полиакрил
    Арт. mir-instrumenta_37566
    Валик Matrix ГРЕЙТЕКС PRO LINE, 250 мм., ворс 12 мм., D - 48 мм., D ручки - 6 мм., полиакрил

      Валик Matrix ГРЕЙТЕКС PRO LINE, 250 мм., ворс 12 мм., D - 48 мм., D ручки - 6 мм., полиакрил

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. mir-instrumenta_37566

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Материал валика
      		полиакрил
      Длина валика, мм
      		250
      Диаметр валика, мм
      		48
      Длина ворса, мм
      		12
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
        • Применяется для работы со всеми типами ЛКМ.
        • Имеет особо распушенный ворс средней длины (12 мм), что позволяет качественно обрабатывать текстурные, слегка шероховатые поверхности.
        • Полиакриловая шубка обеспечивает хорошую впитываемость красок, устойчива к разного рода растворителям.