Валик Matrix, 250 мм, ворс 18 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, полиакрил

Рекомендуется для работы с красками на водной основе. Допускается использовать с основными видами фасадных красок. Применяется для работ по дереву. ККомплектуется оцинкованным бюгелем 8 мм, устойчивым к коррозии, в том числе в агрессивных средах. Произведён по технологии Termofusion. Термически приклеенная шубка, износостойкая и бесшовная, создает идеально гладкое покрытие. Улучшенная конструкция валика обеспечивает легкое и свободное вращение. Устойчив к растворителям. Предназначен для нанесения лакокрасочного материала на любые виды поверхности. Идеально прокрашивает неровности, на гладких поверхностях оставляет шерховатость. Используется для работы на больших по площади поверхностям.