Валик Matrix, 180 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, полиакрил

Рекомендуется для работы с красками на водной основе. Допускается использовать с основными типами лаков. Применяется для работ с основными видами фасадных красоку. Комплектуется оцинкованным бюгелем 8 мм, устойчивым к коррозии, в том числе в агрессивных средах. Произведён по технологии Termofusion. Термически приклеенная шубка, износостойкая и бесшовная, создает идеально гладкое покрытие. Улучшенная конструкция валика обеспечивает легкое и свободное вращение. Предназначен для фасадных работ. Используется для работ с поверхностями, имеющими среднюю шерховатость.