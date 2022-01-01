Валик Matrix НЕЙЛОН Стандарт, с ручкой 8мм, 180 мм, ворс 9 мм, D 48 мм,полиамид
Арт. mir-instrumenta_13099
Валик Matrix НЕЙЛОН Стандарт, с ручкой 8мм, 180 мм, ворс 9 мм, D 48 мм,полиамид
Арт. mir-instrumenta_13099
Характеристики
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Производитель
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Длина валика, мм
|180
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Диаметр валика, мм
|48
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Длина ворса, мм
|9
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Материал рукоятки
|пластик
Рекомендуется для работы с эмалями. Допускается использовать с основными типами лаков. Применяется для работ по дереву. Комплектуется оцинкованным бюгелем 8 мм, устойчивым к коррозии, в том числе в агрессивных средах.
Произведён по технологии Termofusion. Термически приклеенная шубка, износостойкая и бесшовная, создает идеально гладкое покрытие. Улучшенная конструкция валика обеспечивает легкое и свободное вращение. Предназначен для нанесения лакокрасочного материала на слегка неровные, требующие глубокую прокраску/лакировку поверхности.