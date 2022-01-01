Валик Matrix НЕЙЛОН МАКСИ PRO LINE, 180 мм., ворс 12 мм., D - 48 мм., D ручки - 6 мм., полиамид

Применяется для работы со всеми типами ЛКМ на гладких и шероховатых поверхностях.Ворс средней длины (12 мм) позволяет использовать его для покраски рельефных и грубых поверхностей.Благодаря шубке из полиамида, валик имеет повышенную химическую устойчивость и износостойкость.