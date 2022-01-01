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Валик Matrix ВЕЛЮР, с ручкой 8мм, 180 мм, ворс 4 мм, D - 48 мм, D ручки - 8 мм, шерсть
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Прижимные валики
    Валик Matrix ВЕЛЮР, с ручкой 8мм, 180 мм, ворс 4 мм, D - 48 мм, D ручки - 8 мм, шерсть
    Арт. mir-instrumenta_13882
    Валик Matrix ВЕЛЮР, с ручкой 8мм, 180 мм, ворс 4 мм, D - 48 мм, D ручки - 8 мм, шерсть

      Валик Matrix ВЕЛЮР, с ручкой 8мм, 180 мм, ворс 4 мм, D - 48 мм, D ручки - 8 мм, шерсть

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. mir-instrumenta_13882

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Длина валика, мм
      		180
      Диаметр валика, мм
      		48
      Длина ворса, мм
      		4
      Материал рукоятки
      		пластик
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •    Рекомендуется для работы с лаками. Допускается использовать с красками на водной основе. Применяется для работ по дереву. Комплектуется оцинкованным бюгелем 8 мм, устойчивым к коррозии, в том числе в агрессивных средах. Произведён по технологии Termofusion. Термически приклеенная шубка, износостойкая и бесшовная, создает идеально гладкое покрытие. Улучшенная конструкция валика обеспечивает легкое и свободное вращение. Предназначен для нанесения лакокрасочного материала на гладкие поверхности.