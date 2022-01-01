Валик Matrix НЕЙЛОН МАКСИ PRO LINE, 250 мм., ворс 12 мм., D - 48 мм., D ручки - 6 мм., полиамид
Арт. mir-instrumenta_37582
Валик Matrix НЕЙЛОН МАКСИ PRO LINE, 250 мм., ворс 12 мм., D - 48 мм., D ручки - 6 мм., полиамид
Арт. mir-instrumenta_37582
Характеристики
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Производитель
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Длина валика, мм
|250
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Диаметр валика, мм
|48
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Длина ворса, мм
|12
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Материал рукоятки
|пластик
- Применяется для работы со всеми типами ЛКМ на гладких и шероховатых поверхностях.
- Ворс средней длины (12 мм) позволяет использовать его для покраски рельефных и грубых поверхностей.
- Благодаря шубке из полиамида, валик имеет повышенную химическую устойчивость и износостойкость.