Валик Matrix НЕЙЛОН Стандарт, с ручкой 8мм, 250 мм, ворс 9мм, D 48 мм, D р. 8 мм, полиамид

Рекомендуется для работы с эмалями. Допускается использовать с основными типами лаков. Применяется для работ по дереву. Комплектуется оцинкованным бюгелем 8 мм, устойчивым к коррозии, в том числе в агрессивных средах. Произведён по технологии Termofusion. Термически приклеенная шубка, износостойкая и бесшовная, создает идеально гладкое покрытие. Улучшенная конструкция валика обеспечивает легкое и свободное вращение. Предназначен для нанесения лакокрасочного материала на слегка неровные, требующие глубокую прокраску/лакировку поверхности.