Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Валик универсальный Вихрь (для всех типов работ и ЛКМ 250/48/6)
5.0
2
Найти аналог
Прижимные валики
    Валик универсальный Вихрь (для всех типов работ и ЛКМ 250/48/6)
    Арт. О00000013603
    5.0
    2
    Валик универсальный Вихрь (для всех типов работ и ЛКМ 250/48/6)

      Валик универсальный Вихрь (для всех типов работ и ЛКМ 250/48/6)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013603
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		валик с ручкой
      Материал валика
      		полиакрил
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Валик для всех типов работ и ЛКМ Вихрь универсальный, 250х48х6 73/3/1/7 предназначен для выполнения качественных малярных работ и для обеспечения максимальной производительности. Подходит для всех типов лакокрасочных материалов. Валики шириной 250 мм подходят для окраски больших площадей (потолков, стен, фасадов). Валики с длиной ворса 12 мм универсальны и подходят для большинства поверхностей