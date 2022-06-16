Валик универсальный Вихрь (для всех типов работ и ЛКМ 250/48/6)

Валик для всех типов работ и ЛКМ Вихрь универсальный, 250х48х6 73/3/1/7 предназначен для выполнения качественных малярных работ и для обеспечения максимальной производительности. Подходит для всех типов лакокрасочных материалов. Валики шириной 250 мм подходят для окраски больших площадей (потолков, стен, фасадов). Валики с длиной ворса 12 мм универсальны и подходят для большинства поверхностей