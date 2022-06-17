Валик фасадный Вихрь (для всех ЛКМ 180/48/6)
Арт. О00000013605
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|валик с ручкой
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Материал валика
|искусственный мех
- Валик фасадный Вихрь (для всех ЛКМ 180/48/6) предназначается для окрашивания неровных поверхностей. Благодаря легкому вращению ролика краска равномерно распределяется по фасаду.
Преимущества
- Отверстие для подвеса облегчает хранение инструмента
- Рукоять имеет рельефную поверхность и не выскальзывает из рук пользователя