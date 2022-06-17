Преимущества

Отверстие для подвеса облегчает хранение инструмента

Рукоять имеет рельефную поверхность и не выскальзывает из рук пользователя

Валик фасадный Вихрь (для всех ЛКМ 180/48/6) предназначается для окрашивания неровных поверхностей. Благодаря легкому вращению ролика краска равномерно распределяется по фасаду.