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Валик фасадный Вихрь (для всех ЛКМ 180/48/6)
5.0
2
Найти аналог
Прижимные валики
    Валик фасадный Вихрь (для всех ЛКМ 180/48/6)
    Арт. О00000013605
    5.0
    2
    Валик фасадный Вихрь (для всех ЛКМ 180/48/6)

      Валик фасадный Вихрь (для всех ЛКМ 180/48/6)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013605
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		валик с ручкой
      Материал валика
      		искусственный мех
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Валик фасадный Вихрь (для всех ЛКМ 180/48/6) предназначается для окрашивания неровных поверхностей. Благодаря легкому вращению ролика краска равномерно распределяется по фасаду.

        Преимущества

        • Отверстие для подвеса облегчает хранение инструмента
        • Рукоять имеет рельефную поверхность и не выскальзывает из рук пользователя