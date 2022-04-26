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Ящик для инструментов Blocker BR 3737 (пластиковый, 4 секции, ручка)
5.0
2
1 930 ₽
Ящики для инструментов
    Ящик для инструментов Blocker BR 3737
    Арт. X280418
    5.0
    2
    Ящик для инструментов Blocker BR 3737 (пластиковый, 4 секции, ручка)

      Ящик для инструментов Blocker BR 3737

      1 930 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X280418
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Blocker
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      С лотками
      		Нет
      С выдвижными секциями
      		Нет
      Все характеристики
      1 930 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сет для мелочей Blocker предназначен для хранения мелочей и предметов средней величины. Встроенные секции на крышке подходят для хранения скобяных изделий.

        Преимущества

        • Секции сета фиксируются замками, что надежно защищает от случайного открывания
        • Внутри секции разделены съемными перегородками, что позволяет организовать внутреннее пространство в зависимости от потребностей