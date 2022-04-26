Ящик для инструментов Blocker BR 3737 (пластиковый, 4 секции, ручка)

Ящик для инструментов Blocker BR 3737
Арт. X280418
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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С лотками
|Нет
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С выдвижными секциями
|Нет
- Сет для мелочей Blocker предназначен для хранения мелочей и предметов средней величины. Встроенные секции на крышке подходят для хранения скобяных изделий.
Преимущества
- Секции сета фиксируются замками, что надежно защищает от случайного открывания
- Внутри секции разделены съемными перегородками, что позволяет организовать внутреннее пространство в зависимости от потребностей