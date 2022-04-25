Ящик для инструментов Blocker BR 3934 SOLID 19,5"

Преимущества

Оснащен накидными металлическими замками

Надежно защищает инструменты от пыли и грязи

Есть ручка для удобного перемещения

Ящик для инструментов Blocker GRAND SOLID 19,5 предназначен для хранения различных инструментов и мелочей. Ящик подходит для использования дома, на даче, в гараже, мастерской или в автомобиле.