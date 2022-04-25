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Ящик для инструментов Blocker BOXER BR 3920 Economy, 16,5
5.0
2
Найти аналог
Ящики для инструментов
    Ящик для инструментов Blocker BOXER BR 3920 Economy, 16,5
    Арт. X2815575
    5.0
    2
    Ящик для инструментов Blocker BOXER BR 3920 Economy, 16,5

      Ящик для инструментов Blocker BOXER BR 3920 Economy, 16,5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X2815575
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Blocker
      Родина бренда
      		Россия
      С лотками
      		Да
      С выдвижными секциями
      		Нет
      Длина, мм
      		400
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ящик для инструментов BLOCKER BOXER Economy обладает большой вместимостью, которая позволяет расположить внутри необходимое количество ручного инструмента. Ящик представлен в простом и вместительном дизайне. 

        Преимущества

        • Кейс производится из легкого и ударопрочного полипропилена, способного выдержать большие нагрузки
        • Для хранения крепежа и различных мелочей есть объемные углубления
        • Устройство оснащено выносным поддоном, разделяющим пространство на два отдельных отсека
        • Конструкция дополнена прочным пластиковым замком и удобной складной рукояткой