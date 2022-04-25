Ящик для инструментов Blocker BOXER BR 3920 Economy, 16,5
Арт. X2815575
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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С лотками
|Да
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С выдвижными секциями
|Нет
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Длина, мм
|400
- Ящик для инструментов BLOCKER BOXER Economy обладает большой вместимостью, которая позволяет расположить внутри необходимое количество ручного инструмента. Ящик представлен в простом и вместительном дизайне.
Преимущества
- Кейс производится из легкого и ударопрочного полипропилена, способного выдержать большие нагрузки
- Для хранения крепежа и различных мелочей есть объемные углубления
- Устройство оснащено выносным поддоном, разделяющим пространство на два отдельных отсека
- Конструкция дополнена прочным пластиковым замком и удобной складной рукояткой