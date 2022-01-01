Ящик для инструментов BR 3910 Economy 16
Арт. X2815577
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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С лотками
|Да
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С выдвижными секциями
|Нет
- Ящик для инструмента BR 3910 Economy 16 обладает прочной конструкцией.
Преимущества
- Для удобства транспортировки на рукоятке предусмотрена мягкая накладка
- Ящик очень вместителен
- Сверху располагаются органайзеры для мелких деталей
- Благодаря компактной конструкции изделие легко перевозить в багажнике автомобиля