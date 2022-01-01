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Ящик для инструментов BR 3910 Economy 16
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Ящики для инструментов
    Ящик для инструментов BR 3910 Economy 16
    Арт. X2815577
    Ящик для инструментов BR 3910 Economy 16

      Ящик для инструментов BR 3910 Economy 16

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X2815577

      Характеристики

      Производитель
      		Blocker
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      С лотками
      		Да
      С выдвижными секциями
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ящик для инструмента BR 3910 Economy 16 обладает прочной конструкцией.

        Преимущества

        • Для удобства транспортировки на рукоятке предусмотрена мягкая накладка
        • Ящик очень вместителен
        • Сверху располагаются органайзеры для мелких деталей
        • Благодаря компактной конструкции изделие легко перевозить в багажнике автомобиля