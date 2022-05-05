Заглушка для коллектора Tebo 40 с воздухоотводчиком 015091402

Преимущества

Высокая износостойкость

Надежность

Заглушка — это разновидность фитинга, предназначенная для закрывания концевых отверстий в трубопроводах и изготовления емкостей. Материалом для изготовления заглушек может служить углеродистая и низколегированная сталь. Производятся преимущественно методом штамповки.