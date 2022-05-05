Втулка Fusitek под фланец 110 (FT03809)
Арт. X169132136
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип фитинга
|втулка
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Материал
|полипропилен
- Полиэтиленовая втулка под фланец применяется в качестве соединительного элемента при монтаже трубопроводов, в тех случаях, когда необходимо состыковать стальную трубу с полиэтиленовой. Также может присоединяться к регулирующей или запорной арматуре.
Преимущества
- Обеспечивает надежность соединения, предотвращает возможность произвольного разъединения трубопровода в процессе эксплуатации
- Долгий срок службы