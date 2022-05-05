Втулка Fusitek под фланец 110 (FT03809)

Преимущества

Обеспечивает надежность соединения, предотвращает возможность произвольного разъединения трубопровода в процессе эксплуатации

Долгий срок службы

Полиэтиленовая втулка под фланец применяется в качестве соединительного элемента при монтаже трубопроводов, в тех случаях, когда необходимо состыковать стальную трубу с полиэтиленовой. Также может присоединяться к регулирующей или запорной арматуре.