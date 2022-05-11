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Заглушка Valfex 10162050 (50 мм)
5.0
3
50 ₽
Заглушки для труб полипропиленовые
    Заглушка Valfex 10162050 (50 мм)
    Арт. X169132139
    5.0
    3
    Заглушка Valfex 10162050 (50 мм)
    Заглушка Valfex 10162050 (50 мм)
      Заглушка Valfex 10162050 (50 мм)
      Заглушка Valfex 10162050 (50 мм)

      Заглушка Valfex 10162050 (50 мм)

      50 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169132139
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Valfex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип фитинга
      		заглушка
      Материал
      		полипропилен
      Все характеристики
      50 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Заглушка — это разновидность фитинга, предназначенная для закрывания концевых отверстий в трубопроводах и изготовления емкостей. Материалом для изготовления заглушек может служить углеродистая и низколегированная сталь. Производятся преимущественно методом штамповки.

        Преимущества

        • Длительный срок эксплуатации 
        • Надежность