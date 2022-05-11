Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Заглушка Stout SFT-0025-000012 (НР, 1/2")
4.7
3
Найти аналог
Латунные заглушки
    Заглушка Stout SFT-0025-000012 (НР, 1/2")
    Арт. X16913822517
    4.7
    3
    Заглушка Stout SFT-0025-000012 (НР, 1/2")
    Заглушка Stout SFT-0025-000012 (НР, 1/2")
    Заглушка Stout SFT-0025-000012 (НР, 1/2")
      Заглушка Stout SFT-0025-000012 (НР, 1/2")
      Заглушка Stout SFT-0025-000012 (НР, 1/2")
      Заглушка Stout SFT-0025-000012 (НР, 1/2")

      Заглушка Stout SFT-0025-000012 (НР, 1/2")

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16913822517
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Stout
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		заглушка
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Заглушка — это разновидность фитинга, предназначенная для закрывания концевых отверстий в трубопроводах и изготовления емкостей. Материалом для изготовления заглушек может служить углеродистая и низколегированная сталь. Производятся преимущественно методом штамповки.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы