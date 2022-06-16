Кронштейн Huter (для грунтозацепа GMC-5.5; 2 шт.)
Арт. О00000013676
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип навесного оборудования
|кронштейн
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Количество предметов, шт
|2
- Кронштейн для грунтозацепа Huter 71/3/4 - комплект из двух принадлежностей для установки грунтозацепов на мотокультиватор Huter GMC 5.5.
Преимущества
- Представляют собой крепежные детали, обеспечивающие надежное фиксирование оборудования
- Изготовлены из прочного металлического сплава, гарантирующего длительный срок службы