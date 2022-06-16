Кронштейн Huter (для грунтозацепа GMC-5.5; 2 шт.)

Преимущества

Представляют собой крепежные детали, обеспечивающие надежное фиксирование оборудования

Изготовлены из прочного металлического сплава, гарантирующего длительный срок службы

Кронштейн для грунтозацепа Huter 71/3/4 - комплект из двух принадлежностей для установки грунтозацепов на мотокультиватор Huter GMC 5.5.