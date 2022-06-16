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Кронштейн Huter (для грунтозацепа GMC-5.5; 2 шт.)
5.0
2
Найти аналог
Кронштейны
    Кронштейн Huter (для грунтозацепа GMC-5.5; 2 шт.)
    Арт. О00000013676
    5.0
    2
    Кронштейн Huter (для грунтозацепа GMC-5.5; 2 шт.)

      Кронштейн Huter (для грунтозацепа GMC-5.5; 2 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013676
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип навесного оборудования
      		кронштейн
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кронштейн для грунтозацепа Huter 71/3/4 - комплект из двух принадлежностей для установки грунтозацепов на мотокультиватор Huter GMC 5.5.

        Преимущества

        • Представляют собой крепежные детали, обеспечивающие надежное фиксирование оборудования
        • Изготовлены из прочного металлического сплава, гарантирующего длительный срок службы