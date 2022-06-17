Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Кронштейн Huter (для грунтозацепов GMC-7.0, GMC-7.5, 2 шт.)
4.5
2
Найти аналог
Кронштейны
    Кронштейн Huter (для грунтозацепов GMC-7.0, GMC-7.5, 2 шт.)
    Арт. О00000013686
    4.5
    2
    Кронштейн Huter (для грунтозацепов GMC-7.0, GMC-7.5, 2 шт.)

      Кронштейн Huter (для грунтозацепов GMC-7.0, GMC-7.5, 2 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013686
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип навесного оборудования
      		кронштейн
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кронштейн для грунтозацепа Huter 71/3/5 - комплект из двух принадлежностей для установки грунтозацепов на мотокультиваторы Huter GMC-7.0, GMC-7.5.

        Преимущества

        • Представляют собой крепежные детали, обеспечивающие надежное фиксирование оборудования
        • Изготовлены из прочного металлического сплава, гарантирующего длительный срок службы