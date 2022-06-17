Кронштейн Huter (для грунтозацепов GMC-7.0, GMC-7.5, 2 шт.)

Преимущества

Представляют собой крепежные детали, обеспечивающие надежное фиксирование оборудования

Изготовлены из прочного металлического сплава, гарантирующего длительный срок службы

Кронштейн для грунтозацепа Huter 71/3/5 - комплект из двух принадлежностей для установки грунтозацепов на мотокультиваторы Huter GMC-7.0, GMC-7.5.