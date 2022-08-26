Штатив алюминиевый ADA Light S
Арт. geototal_145
Характеристики
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Производитель
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Макс. высота, мм
|1730
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Присоединительная резьба, дюйм
|5/8
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Зажим
|винт
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Материал
|алюминий
Подробное описание товара:Алюминиевый штатив ADA Light - S от более дешевых вариантов штатива под нивелир, представленных на российском рынке, его отличает более толстая стенка профиля и трубок, что делает его более устойчивым к вибрации, более прочным и надежным.
Особенности и преимущества:
- Изготавливается с плоской или круглообразной "головой".
- Облегченный.
- Маленький, легкий штатив для нивелиров и простейших оптических теодолитов массой до 3 кг.
- На клипсах - быстрая установка в рабочее положение.
- На винтах - менее комфортен в эксплуатации, но надежность выше всяких похвал.
- Толстая стенка профиля и трубок.
Комплектация:
- Штатив.
- Сумка для переноски.
- Коробка.