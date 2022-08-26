Штатив алюминиевый ADA Light S

Подробное описание товара:

Особенности и преимущества:

Изготавливается с плоской или круглообразной "головой".

Облегченный.

Маленький, легкий штатив для нивелиров и простейших оптических теодолитов массой до 3 кг.

На клипсах - быстрая установка в рабочее положение.

На винтах - менее комфортен в эксплуатации, но надежность выше всяких похвал.

Толстая стенка профиля и трубок.

Комплектация:

Штатив. Сумка для переноски. Коробка.

Алюминиевый штатив ADA Light - S от более дешевых вариантов штатива под нивелир, представленных на российском рынке, его отличает более толстая стенка профиля и трубок, что делает его более устойчивым к вибрации, более прочным и надежным.