Ключ динамометрический Berger BG-12 TW/BG2158, 1/2", 28-210 Нм

Преимущества

Долговечность

Простое использование

Надежность

Износостойкость

Удобное хранение в кейсе

Диапазон моментов затягивания – 28-210 Нм

Тип: щелчковый (предельный)

Правосторонний / Левосторонний

Тип стали инструмента: STKM11A — прецизионная бесшовная стальная труба

Комплектация

Динамометрический ключ

Кейс

Динамометрический ключ BERGER BG 1/2" 28-210Нм BG2158 является специализированным ручным инструментом для выполнения сборочных работ с применением винтового крепежа. Ключ прост и удобен в обращении, он производит затяжку или ослабление резьбовых соединений с определенным усилием в диапазоне от 28 до 210 Нм. Инструмент поставляется в кейсе для удобства хранения и транспортировки. Инструмент предельного типа с флажковым переключателем направления вращения. С его помощью можно работать с болтовыми соединениями с левосторонней и правосторонней резьбой. При достижении выставленной нагрузки ключ издает щелчок.