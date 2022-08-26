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Ключ динамометрический Berger BG-12 TW/BG2158, 1/2", 28-210 Нм
5.0
1
4 790 ₽
Ключи
    Ключ динамометрический Berger BG-12 TW/BG2158, 1/2", 28-210 Нм
    Арт. О00000032605
    5.0
    1
    Ключ динамометрический Berger BG-12 TW/BG2158, 1/2", 28-210 Нм
    Ключ динамометрический Berger BG-12 TW/BG2158, 1/2", 28-210 Нм
    Ключ динамометрический Berger BG-12 TW/BG2158, 1/2", 28-210 Нм
    Ключ динамометрический Berger BG-12 TW/BG2158, 1/2", 28-210 Нм
    Ключ динамометрический Berger BG-12 TW/BG2158, 1/2", 28-210 Нм
    Ключ динамометрический Berger BG-12 TW/BG2158, 1/2", 28-210 Нм
    Ключ динамометрический Berger BG-12 TW/BG2158, 1/2", 28-210 Нм
      Ключ динамометрический Berger BG-12 TW/BG2158, 1/2", 28-210 Нм
      Ключ динамометрический Berger BG-12 TW/BG2158, 1/2", 28-210 Нм
      Ключ динамометрический Berger BG-12 TW/BG2158, 1/2", 28-210 Нм
      Ключ динамометрический Berger BG-12 TW/BG2158, 1/2", 28-210 Нм
      Ключ динамометрический Berger BG-12 TW/BG2158, 1/2", 28-210 Нм
      Ключ динамометрический Berger BG-12 TW/BG2158, 1/2", 28-210 Нм
      Ключ динамометрический Berger BG-12 TW/BG2158, 1/2", 28-210 Нм

      Ключ динамометрический Berger BG-12 TW/BG2158, 1/2", 28-210 Нм

      4 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032605
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Все характеристики
      4 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Динамометрический ключ BERGER BG 1/2" 28-210Нм BG2158 является специализированным ручным инструментом для выполнения сборочных работ с применением винтового крепежа. Ключ прост и удобен в обращении, он производит затяжку или ослабление резьбовых соединений с определенным усилием в диапазоне от 28 до 210 Нм. Инструмент поставляется в кейсе для удобства хранения и транспортировки. Инструмент предельного типа с флажковым переключателем направления вращения. С его помощью можно работать с болтовыми соединениями с левосторонней и правосторонней резьбой. При достижении выставленной нагрузки ключ издает щелчок.

        Преимущества

        • Долговечность
        • Простое использование
        • Надежность
        • Износостойкость
        • Удобное хранение в кейсе
        • Диапазон моментов затягивания – 28-210 Нм
        • Тип: щелчковый (предельный)
        • Правосторонний / Левосторонний
        • Тип стали инструмента: STKM11A — прецизионная бесшовная стальная труба

        Комплектация

        • Динамометрический ключ
        • Кейс