Ключ динамометрический Berger BG2155, 1/4", 5-25 Нм

Динамометрический ключ 1/4 дюйма 5-25 Нм Berger BG BG2155 представляет собой удобный инструмент, который можно использовать в автомастерских. Инструмент предельного типа с флажковым переключателем направления вращения. С его помощью можно работать с болтовыми соединениями с левосторонней и правосторонней резьбой. При достижении выставленной нагрузки ключ издает щелчок.
Преимущества
- Ключ динамометрический ” 270 мм
- Тип: щелчковый (предельный)
- Диапазон моментов затягивания 5-25 Нм
- Правосторонний/Левосторонний
- Тип стали инструмента: STKM11A – прецизионная бесшовная стальная труба
Комплектация
- Динамометрический ключ
- Кейс