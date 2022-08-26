Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ключ динамометрический Berger BG2155, 1/4", 5-25 Нм
5.0
1
4 510 ₽
Ключи
    Ключ динамометрический Berger BG2155, 1/4", 5-25 Нм
    Арт. О00000034628
    5.0
    1
    Ключ динамометрический Berger BG2155, 1/4", 5-25 Нм
    Ключ динамометрический Berger BG2155, 1/4", 5-25 Нм
    Ключ динамометрический Berger BG2155, 1/4", 5-25 Нм
    Ключ динамометрический Berger BG2155, 1/4", 5-25 Нм
      Ключ динамометрический Berger BG2155, 1/4", 5-25 Нм
      Ключ динамометрический Berger BG2155, 1/4", 5-25 Нм
      Ключ динамометрический Berger BG2155, 1/4", 5-25 Нм
      Ключ динамометрический Berger BG2155, 1/4", 5-25 Нм

      Ключ динамометрический Berger BG2155, 1/4", 5-25 Нм

      4 510 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034628
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Все характеристики
      4 510 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Динамометрический ключ 1/4 дюйма 5-25 Нм Berger BG BG2155 представляет собой удобный инструмент, который можно использовать в автомастерских. Инструмент предельного типа с флажковым переключателем направления вращения. С его помощью можно работать с болтовыми соединениями с левосторонней и правосторонней резьбой. При достижении выставленной нагрузки ключ издает щелчок.

        Преимущества

        • Ключ динамометрический ” 270 мм
        • Тип: щелчковый (предельный)
        • Диапазон моментов затягивания 5-25 Нм
        • Правосторонний/Левосторонний
        • Тип стали инструмента: STKM11A – прецизионная бесшовная стальная труба

        Комплектация

        • Динамометрический ключ
        • Кейс