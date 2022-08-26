Ключ динамометрический Berger BG2155, 1/4", 5-25 Нм

Преимущества

Ключ динамометрический ” 270 мм

Тип: щелчковый (предельный)

Диапазон моментов затягивания 5-25 Нм

Правосторонний/Левосторонний

Тип стали инструмента: STKM11A – прецизионная бесшовная стальная труба

Комплектация

Динамометрический ключ

Кейс

Динамометрический ключ 1/4 дюйма 5-25 Нм Berger BG BG2155 представляет собой удобный инструмент, который можно использовать в автомастерских. Инструмент предельного типа с флажковым переключателем направления вращения. С его помощью можно работать с болтовыми соединениями с левосторонней и правосторонней резьбой. При достижении выставленной нагрузки ключ издает щелчок.