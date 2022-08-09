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Гайковерт ударный аккумуляторный Bosch GDX 18V-200 C 0.601.9G4.204
5.0
1
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Аккумуляторные гайковерты
    Гайковерт ударный аккумуляторный Bosch GDX 18V-200 C 0.601.9G4.204
    Арт. О00000016656
    5.0
    1
    Гайковерт ударный аккумуляторный Bosch GDX 18V-200 C 0.601.9G4.204
    Гайковерт ударный аккумуляторный Bosch GDX 18V-200 C 0.601.9G4.204
    Гайковерт ударный аккумуляторный Bosch GDX 18V-200 C 0.601.9G4.204
    Гайковерт ударный аккумуляторный Bosch GDX 18V-200 C 0.601.9G4.204
      Гайковерт ударный аккумуляторный Bosch GDX 18V-200 C 0.601.9G4.204
      Гайковерт ударный аккумуляторный Bosch GDX 18V-200 C 0.601.9G4.204
      Гайковерт ударный аккумуляторный Bosch GDX 18V-200 C 0.601.9G4.204
      Гайковерт ударный аккумуляторный Bosch GDX 18V-200 C 0.601.9G4.204

      Гайковерт ударный аккумуляторный Bosch GDX 18V-200 C 0.601.9G4.204

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000016656
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аккумулятора
      		Li-ion
      Напряжение аккумулятора, В
      		18
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторный ударный гайковерт Bosch GDX 18V-200 C 0.601.9G4.204 имеет оптимальное соотношение длины корпуса к крутящему моменту и подходит для работы в труднодоступных местах. Прорезиненная рукоятка обеспечивает надежное удержание инструмента.

        Преимущества

        • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
        • Подходит для любых условий работы за счет держателя бит 2-в-1 (внутренний шестигранник 1/4" и квадратный хвостовик 1/2")
        • Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
        • Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
        • Светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении
        • Удобная рукоятка Softgrip - для комфортного рабочего процесса и меньшей усталости
        • Металлическая скоба - для ношения на ремне
        • Li-lon технология: без эффекта памяти, без саморазряда, с повышенной плотностью энергии