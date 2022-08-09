Гайковерт ударный аккумуляторный Bosch GDX 18V-200 C 0.601.9G4.204
Арт. О00000016656
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Тип аккумулятора
|Li-ion
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Напряжение аккумулятора, В
|18
- Аккумуляторный ударный гайковерт Bosch GDX 18V-200 C 0.601.9G4.204 имеет оптимальное соотношение длины корпуса к крутящему моменту и подходит для работы в труднодоступных местах. Прорезиненная рукоятка обеспечивает надежное удержание инструмента.
Преимущества
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Подходит для любых условий работы за счет держателя бит 2-в-1 (внутренний шестигранник 1/4" и квадратный хвостовик 1/2")
- Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
- Светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении
- Удобная рукоятка Softgrip - для комфортного рабочего процесса и меньшей усталости
- Металлическая скоба - для ношения на ремне
- Li-lon технология: без эффекта памяти, без саморазряда, с повышенной плотностью энергии