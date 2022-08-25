Лазерный уровень Deko DKLL11 065-0203
Арт. О00000034617
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Габариты, мм
|125x105x78
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Макс. рабочая температура, °С
|45
- Лазерный уровень DEKO DKLL11065-0203 предназначен для выполнения строительных работ. Простота управления обеспечивается одной удобной, большой кнопкой включения-выключения. Одновременная проекция двух ярких красных линий обеспечивает дальность видимости до 15 метров
Преимущества
- Простое управление одной кнопкой; Автоматическое выравнивание не требует дополнительных настроек и действий от оператора; Резьба 1/4 дюйма позволяет устанавливать прибор на штатив с соответствующей резьбой; Сумка решает вопрос хранения DEKO DKLL11065-0203