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Лазерный уровень Deko DKLL11 065-0203
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень Deko DKLL11 065-0203
    Арт. О00000034617
    5.0
    1
    Лазерный уровень Deko DKLL11 065-0203

      Лазерный уровень Deko DKLL11 065-0203

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034617
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Габариты, мм
      		125x105x78
      Макс. рабочая температура, °С
      		45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лазерный уровень DEKO DKLL11065-0203 предназначен для выполнения строительных работ. Простота управления обеспечивается одной удобной, большой кнопкой включения-выключения. Одновременная проекция двух ярких красных линий обеспечивает дальность видимости до 15 метров

        Преимущества

        • Простое управление одной кнопкой; Автоматическое выравнивание не требует дополнительных настроек и действий от оператора; Резьба 1/4 дюйма позволяет устанавливать прибор на штатив с соответствующей резьбой; Сумка решает вопрос хранения DEKO DKLL11065-0203