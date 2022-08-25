Лазерный уровень Deko DKLL11 065-0203

Преимущества

Простое управление одной кнопкой; Автоматическое выравнивание не требует дополнительных настроек и действий от оператора; Резьба 1/4 дюйма позволяет устанавливать прибор на штатив с соответствующей резьбой; Сумка решает вопрос хранения DEKO DKLL11065-0203

Лазерный уровень DEKO DKLL11065-0203 предназначен для выполнения строительных работ. Простота управления обеспечивается одной удобной, большой кнопкой включения-выключения. Одновременная проекция двух ярких красных линий обеспечивает дальность видимости до 15 метров