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Пассатижи переставные DeWalt DWHT0-74431 250 мм
Найти аналог
Плоскогубцы
    Пассатижи переставные DeWalt DWHT0-74431 250 мм
    Арт. О00000006573
    Пассатижи переставные DeWalt DWHT0-74431 250 мм
    Пассатижи переставные DeWalt DWHT0-74431 250 мм
    Пассатижи переставные DeWalt DWHT0-74431 250 мм
      Пассатижи переставные DeWalt DWHT0-74431 250 мм
      Пассатижи переставные DeWalt DWHT0-74431 250 мм
      Пассатижи переставные DeWalt DWHT0-74431 250 мм

      Пассатижи переставные DeWalt DWHT0-74431 250 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000006573

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Длина, мм
      		250
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Переставные пассатижи DeWalt DWHT0-74431 используются для монтажно-демонтажных работ с применением деталей различных размеров.

        Преимущества

        • Инструмент обеспечивает крепкий обхват без проскальзывания благодаря зубчатым поверхностям губок
        • Клещи имеют прочную и надежную конструкцию, которая рассчитана на частые и интенсивные нагрузки в профессиональной сфере деятельности