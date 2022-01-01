Пассатижи переставные DeWalt DWHT0-74431 250 мм
Арт. О00000006573
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Длина, мм
|250
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
- Переставные пассатижи DeWalt DWHT0-74431 используются для монтажно-демонтажных работ с применением деталей различных размеров.
Преимущества
- Инструмент обеспечивает крепкий обхват без проскальзывания благодаря зубчатым поверхностям губок
- Клещи имеют прочную и надежную конструкцию, которая рассчитана на частые и интенсивные нагрузки в профессиональной сфере деятельности