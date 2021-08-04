Длинногубцы с резцом Knipex KN-2622200

Преимущества

Устойчивые к скручиванию наконечники

Точность работы благодаря прецизионной обработке

Режущие лезвия дополнительно закалены до твердости 61 HRC

Длительный срок службы благодаря ванадиевой электростали

Полированная головка защищена от коррозии

Длинногубцы с режущими кромками KNIPEX KN-2622200 предназначены для захвата и удержания деталей. Плоско-круглые длинные губки снабжены зубцами для более крепкого захвата. Инструмент изготовлен из ванадиевой электростали, что значительно увеличивает износостойкость. Режущие кромки дополнительно заточены до твердости 61 HRC. Удобные двухкомпонентные чехлы надежно лежат в руке и не скользят.