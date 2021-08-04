Длинногубцы с резцом Knipex KN-2622200
Арт. О00000008203
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|200
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Материал губок
|сталь
- Длинногубцы с режущими кромками KNIPEX KN-2622200 предназначены для захвата и удержания деталей. Плоско-круглые длинные губки снабжены зубцами для более крепкого захвата. Инструмент изготовлен из ванадиевой электростали, что значительно увеличивает износостойкость. Режущие кромки дополнительно заточены до твердости 61 HRC. Удобные двухкомпонентные чехлы надежно лежат в руке и не скользят.
Преимущества
- Устойчивые к скручиванию наконечники
- Точность работы благодаря прецизионной обработке
- Режущие лезвия дополнительно закалены до твердости 61 HRC
- Длительный срок службы благодаря ванадиевой электростали
- Полированная головка защищена от коррозии