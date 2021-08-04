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Длинногубцы с резцом Knipex KN-2622200
5.0
1
3 810 ₽
Плоскогубцы
    Длинногубцы с резцом Knipex KN-2622200
    Арт. О00000008203
    5.0
    1
    Длинногубцы с резцом Knipex KN-2622200
    Длинногубцы с резцом Knipex KN-2622200
    Длинногубцы с резцом Knipex KN-2622200
    Длинногубцы с резцом Knipex KN-2622200
    Длинногубцы с резцом Knipex KN-2622200
    Длинногубцы с резцом Knipex KN-2622200
      Длинногубцы с резцом Knipex KN-2622200
      Длинногубцы с резцом Knipex KN-2622200
      Длинногубцы с резцом Knipex KN-2622200
      Длинногубцы с резцом Knipex KN-2622200
      Длинногубцы с резцом Knipex KN-2622200
      Длинногубцы с резцом Knipex KN-2622200

      Длинногубцы с резцом Knipex KN-2622200

      3 810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000008203
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Knipex
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		200
      Материал губок
      		сталь
      Все характеристики
      3 810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Длинногубцы с режущими кромками KNIPEX KN-2622200 предназначены для захвата и удержания деталей. Плоско-круглые длинные губки снабжены зубцами для более крепкого захвата. Инструмент изготовлен из ванадиевой электростали, что значительно увеличивает износостойкость. Режущие кромки дополнительно заточены до твердости 61 HRC. Удобные двухкомпонентные чехлы надежно лежат в руке и не скользят.

        Преимущества

        • Устойчивые к скручиванию наконечники
        • Точность работы благодаря прецизионной обработке
        • Режущие лезвия дополнительно закалены до твердости 61 HRC
        • Длительный срок службы благодаря ванадиевой электростали
        • Полированная головка защищена от коррозии