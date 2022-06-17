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Гибкий вал Dremel 2.615.022.5JA
5.0
2
Найти аналог
Насадки для граверов
    Гибкий вал Dremel 2.615.022.5JA
    Арт. X1319051790
    5.0
    2
    Гибкий вал Dremel 2.615.022.5JA
    Гибкий вал Dremel 2.615.022.5JA
      Гибкий вал Dremel 2.615.022.5JA
      Гибкий вал Dremel 2.615.022.5JA

      Гибкий вал Dremel 2.615.022.5JA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1319051790
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		США
      Тип комплектующего
      		гибкий вал
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гибкий вал Dremel 2.615.022.5JA - приспособление для точной, тщательной работы в труднодоступных местах.

        Преимущества

        • Удобная рукоятка позволяет контролировать процесс резания, шлифования, полирования и выполнения других работ
        • Встроенная кнопка блокировки вала для быстрой и легкой смены насадки
        • Радиус кривизны 127 мм обеспечивает больший контроль и гибкость при работе
        • Легко присоединяется к инструменту Dremel