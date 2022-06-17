Гибкий вал Dremel 2.615.022.5JA
Арт. X1319051790
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|США
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Тип комплектующего
|гибкий вал
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Количество предметов, шт
|1
- Гибкий вал Dremel 2.615.022.5JA - приспособление для точной, тщательной работы в труднодоступных местах.
Преимущества
- Удобная рукоятка позволяет контролировать процесс резания, шлифования, полирования и выполнения других работ
- Встроенная кнопка блокировки вала для быстрой и легкой смены насадки
- Радиус кривизны 127 мм обеспечивает больший контроль и гибкость при работе
- Легко присоединяется к инструменту Dremel