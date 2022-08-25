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Элевационный штатив-штанга ADA Silver с треногой в комплекте
4.0
1
Найти аналог
Штативы
    Элевационный штатив-штанга ADA Silver с треногой в комплекте
    Арт. geototal_152
    4.0
    1
    Элевационный штатив-штанга ADA Silver с треногой в комплекте

      Элевационный штатив-штанга ADA Silver с треногой в комплекте

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_152
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Присоединительная резьба, дюйм
      		5/8
      Зажим
      		винт
      Материал
      		алюминий
      Вес, кг
      		3.09
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Элевационный штатив-штанга ADA Silver с треногой - легкосплавная штанга состоит из нескольких секций, которые могут быть скручены между собой для работы с разной высотой до 3.6 метра. Штатив-штанга ADA Silver укомплектованный алюминиевой раскладной треногой может использоваться как обычный элевационный штатив. Идеально подходит тем, кто работает в квартирах и домах со "стандартными" потолками – длины штанги хватит в любом случае, а если нет, то можно купить еще одну штангу и запасными коленами увеличить высоту, правда, это повысит время "затухания колебания" штанги при установке. Особенности и преимущества:
        • Для крепления лазерных уровней с резьбой 1/4" в комплект специально включен винт ADA Silver screw 1/4".
        • Для установки приборов с резьбой крепления 1/4" достаточно открутить стопорную гайку винта 5/8" на площадке штатива и установить на его место винт ADA Silver Screw 1/4".
        • Винт ADA Silver Screw 1/4" подходит к ранее выпущенным моделям элевационных штативов ADA Silver и ADA Silver с треногой в комплекте.
        • Подвижная площадка для установки лазерного инструмента может фиксироваться на разной высоте, а на штанге нанесены отметки с шагом в сантиметр для более удобной настройки.
        • Прочная сумка позволит превратить этот вариант одноногого штатива в компактный аксессуар для транспортировки.
        Комплектация:
        • Штанга;
        • Сумка;
        • Тренога.