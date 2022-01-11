Аккумуляторная дрель-шуруповерт ФИОЛЕНТ ДША1-10-РЭ5-18В используется для сверления отверстий и монтажа крепежа. Две скорости позволяют настраивать инструмент под конкретный материал. Реверс упрощает демонтаж застрявшей в материале оснастки. Делать точные отверстия в темных условиях позволяет встроенная подсветка.

Преимущества