Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-460

Бензиновая газонокосилка Denzel GLD-460 58802 легко справится с густой толстой растительностью на приусадебном участке. Оснащена мощным и экономичным двигателем Denzel, который создает высокую частоту вращения режущего инструмента. Предусмотрено 7 фиксированных уровней высоты стрижки. Имеется вместительная емкость для сбора скошенной травы, что увеличивает рабочий цикл техники. Для функциональности косилка укомплектована заглушкой для мульчирования.